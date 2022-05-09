Проект «Дорогами памяти и славы» завершил свой путь на Буйничском поле

Проект «Дорогами памяти и славы» - яркий пример того, как инициатива молодежи смогла объединить жителей области в стремлении сохранить историческую правду. Такое мнение высказал председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида, приветствуя участников молодежного проекта на Буйничском поле.



25 апреля молодежный проект стартовал на площади Ленина в Могилеве. Автоколонна стилизованных автомобилей, автобусов-музеев и полевой кухни проехала по всем городам и районам региона. В пути участники вместе с местными жителями закладывали парки и аллеи, проводили открытые диалоги, митинги и флешмобы, концерты и автопробеги, организовывали работу передвижных выставок, проводили экскурсии по местам боевой славы Могилевской области.

Последней точкой маршрута стало Буйничское поле, где состоялась торжественная передача собранной земли. Сейчас она будет храниться в каплице Буйничского мемориала, затем будет передана в музей, который планируется построить на этом святом месте.

«Проект «Дорогами памяти и славы» - это яркий пример того, что получившая поддержку инициатива молодежи смогла объединить сотни и тысячи жителей нашей области в стремлении сохранить историческую правду в великом подвиге поколений победителей, считает Олег Чикида. - Участники проекта - наша активная, неравнодушная молодежь, которая проехав дорогами памяти полторы тысячи километров, посетив 30 населенных пунктов области, собрала святую землю с мест сражений и воинских захоронений Приднепровского края. И глубоко символично, что свой маршрут молодежный проект завершил именно здесь, на Буйницком поле, накануне дня Победы».

В этот же день активисты БРСМ и участники мероприятия заложили аллею памяти и славы. Затем участники проекта побывали в Могилевском государственном профессиональном агролесотехническом колледже имени К.П.Орловского, где ознакомились с элементами немецких оборонительных укреплений, расположенных под открытым небом, и экспозициями музея им. К.Симонова. Завершило пребывание участников проекта в колледже проведение «круглого стола» с участием представителей районной власти, парламентариев и депутатского корпуса, руководителей молодежной организации района, города и области. Обсуждаемая тема – важность сохранения исторической памяти и воспитание подрастающего поколения на героических примерах белорусского народа.

9 мая участники проекта «Дорогами памяти и славы» встретят в Минске, где примут участие в шествии поколений, пройдя вместе с минчанами по центральным улицам столицы с фотографиями своих родных и близких, внесших свой вклад в достижение долгожданной Победы.

по материалам Mogilevnews