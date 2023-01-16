Продукция легпрома Беларуси в 2022 году поставлялась в более чем 70 российских регионов

Продукция легкой промышленности Беларуси в 2022 году поставлялась в 71 регион Российской Федерации, в 65 из них объемы поставок выросли по сравнению с уровнем 2021-го. Предприятия концерна увеличили отгрузку товаров на российский рынок - темп роста 130%. Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Россия - основной торговый партнер предприятий концерна, на российском рынке белорусские компании присутствуют давно и пользуются заслуженной любовью покупателей, отметила она. "ВДНХ как одна из крупнейших в мире выставочных площадок после ребрендинга демонстрирует все лучшее, что выпускается на предприятиях легкой промышленности Беларуси", - сказала Татьяна Лугина.

Недавно создана Белорусская текстильная компания, которая уже работает в Иваново, Новосибирске, других российских регионах. Осуществлены первые отгрузки белорусской продукции, началась работа по формированию шоурума.

9 декабря открылись два крупных торговых объекта с белорусскими товарами в России. Первый, в Подмосковье, - итог сотрудничества союзов женщин Беларуси и России. На площадке в 400 кв.м более 3 тыс. наименований - от текстильных изделий до хрусталя. Свою продукцию на выбор покупателей представили лучшие отечественные производители, среди которых Оршанский льнокомбинат, "Світанак", "БПХО", Добрушский фарфоровый завод, стеклозавод "Неман", "Бархим" и другие. Ориентировочно с конца января начнет работать интернет-магазин этих же белорусских товаров с доставкой по всей России. Кроме этого, в планах этого года открытие как минимум двух аналогичных магазинов в Москве. Ведется работа и с федеральными округами Российской Федерации. Сегодня есть запросы в регионах, где российский бизнес готов сотрудничать по созданию концептуальных торговых объектов.

Второй объект открыт в Оренбурге - магазин-шоурум LEGKO. Этот проект - результат сотрудничества "Беллегпрома" и Ассоциации предприятий легкой промышленности Оренбуржья. LEGKO - уникальное многофункциональное пространство, объединяющее площадку для нетворкинга, зоны для отельеров и стилистов, локальных брендов, территории продажи готовой одежды, товаров для дома и тканей. В шоуруме представлена продукция ведущих предприятий "Беллегпрома": Оршанского льнокомбината, "Камволя", "Моготекса", "Галантэі", "Світанка", "БелКредо" и "Бобруйсктрикотажа".

Предприятия концерна имеют сеть фирменных магазинов в России, например "Конте", "Белвест" и "Милавица", в торговых объектах от Москвы до Новосибирска можно найти изделия Оршанского льнокомбината, Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, "Ленты", "Моготекса" и других, добавила Татьяна Лугина. А "Світанак", например, по франшизе представляет в Санкт-Петербурге и Ленобласти одна из российских компаний. В 2022 году белорусские товары легкой промышленности появились в магазинах Республики Тыва, Калмыкии, на Алтае.

Предприятия легкой промышленности в прошлом году увеличили экспорт и в другие дружественные страны, государства азиатского региона. Положительная динамика отмечалась по поставкам товаров в Турцию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Индию. "Рынок действительно изменчив, и если в предыдущие годы мы рассуждали и обсуждали, где есть точки роста, чтобы увеличить свое присутствие, то работа 2022 года показала, что необходимо неоднократно предпринимать новые попытки для взаимодействия с рынками любых стран", - отметила руководитель концерна "Беллегпром".

Экспорт всегда был приоритетной задачей для предприятий концерна. Около 70-75% выпускаемой продукции поставляется на внешний рынок. По итогам прошлого года по предприятиям концерна ожидается темп роста экспорта 110%.