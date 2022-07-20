Продукцию на 898 млн. рублей произвели сельхозорганизации Могилевской области в I полугодии

В I полугодии 2022 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 898 млн. рублей, (97,6% в сопоставимых ценах к I полугодию 2021-го), в том числе в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 867,3 млн. рублей (97,9%).

- На 1 июля т.г. в с/х организациях области, учитываемых в текущем порядке, заготовлено кормов из трав в пересчете на кормовые единицы 304,3 тыс. тонн (7,8 центнера в расчете на условную голову скота). Сенажа заготовлено 1 006,2 тыс. тонн, сена – 34,6 тыс. тонн, силоса – 16,2 тыс. тонн, - сообщает Главное статистическое управление региона. - Реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 90,5 тыс. тонн, или на 13,4% больше, чем в I полугодии 2021 г., в том числе крупного рогатого скота – 29,3 тыс. тонн (больше на 7,3%), свиней – 9,4 тыс. тонн (меньше на 13,9%), птицы – 51,9 тыс. тонн (больше на 24,5%).

Молока произведено 337,5 тыс. тонн, реализовано молока по всем каналам сбыта 296,8 тыс. тонн. Удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства по области составил 87,9%. Яиц в I полугодии 2022 года произведено 137,1 млн. штук (105,1% к I полугодию 2021 г.).