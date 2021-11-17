Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продовольственную помощь для беженцев передала областная организация «Белая Русь»

mogilevnews.by 151 0

Продовольственную помощь для беженцев передала областная организация «Белая Русь»

Гуманитарную продовольственную помощь для беженцев, находящихся в трудной жизненной ситуации на белорусско-польской границе, передала Могилевская областная организация РОО «Белая Русь» совместно с предприятиями ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и ОАО «Бабушкина крынка».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »