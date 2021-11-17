Продовольственную помощь для беженцев передала областная организация «Белая Русь»

Гуманитарную продовольственную помощь для беженцев, находящихся в трудной жизненной ситуации на белорусско-польской границе, передала Могилевская областная организация РОО «Белая Русь» совместно с предприятиями ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» и ОАО «Бабушкина крынка».