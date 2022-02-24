Продолжение эстафеты. Лидия Сергеевна Богданова: через расстояния и годы

В наше фейковое время скорее небылицу услышишь, чем реально повстречаешь человека-легенду. Хоть и не в Древней Греции жили, но при советской власти с этим было как-то легче. Между тем и сегодня есть люди, выделяющиеся из массы народонаселения нашего города. Многие на Бобруйщине помнят комсомолку Лиду Базанову, пигалицей летавшую по колхозам на райкомовском газике. В школах и техникумах нашего города на Березине тоже не забыли комсомольского секретаря из горкома ЛКСМБ. И о партийном товарище Лидии Сергеевне многие соратники могут поведать сегодня. А уж о ней как организаторе и руководителе народного образования расскажет любой из педагогического сообщества Бобруйска – как былого, так и нынешнего. Неслучайно мой редактор риторически воскликнул «Кто же не знает Богданову!», давая добро на публикацию, которая у вас перед глазами.

Вызывающие восхищение

Она до сих пор удивляется, что именно ей выпало жить в легендарное время и работать с поистине необыкновенными людьми. Причем масштаб личнос­тей, у которых училась, которыми восхищалась, превосходил ее ожидания почти всегда. Федор Федорович Лисович и Николай Афанасьевич Толстик, Ефросинья Андреевна Грибовская и Алексей Степанович Камай, Зоя Владимировна Зарецкая и Иван Семенович Метько, Анатолий Григорьевич Борозна и Владимир Федорович Романовский, Николай Павлович Волоткович и Михаил Моисеевич Коган, Анатолий Павлович Химаныч и Михаил Сергеевич Кузьмич… О каждом можно книгу писать! И все они сыграли определяющую роль в жизни Лидочки, Лидули, Лидии, Лидии Сергеевны. Сделав ее элегантной в одежде и изысканной в манерах, решительной в реализации задач и настойчивой в достижении целей, внимательной к людям и мудрой в принятии решений. Чем не божественные качества, ставшие достоянием людей!

Ее первая четверть XXI века тоже на мифологический сюжет похожа. В 2018-м аккурат сто лет исполнилось канувшему в Лету Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Лидию Сергеевну в Москву пригласили, чествовали там, медали удостоили, символический комсомольский билет вручили и еще один бланк на дорогу дали, чтобы отметила самого-­самого в Бобруйске. А кого? Иных уж нет, а те далече. Вспомнив добрые старые времена, решила позаботиться, как прежде, о росте рядов и вручила на торжестве в честь юбилея ВЛКСМ красную книжечку… мэру нашего города Александру Викторовичу Студневу. Сувенир этот был со смыслом, ибо содержал философский призыв: «Назад – в будущее!». Не таким уж мрачным, убеждена Богданова, было ее, наше прошлое.

Воспоминания, события и легенда №17

А начиналось восхождение Лидии Богдановой к Бобруйску в дальней дали – на Оренбуржье, в поселке с названием Донской, где появилась на свет, когда уже гремела война. И хоть она была далеко, горе пришло и в их дом похоронками на отца и брата. В трудные послевоенные годы мама выбрала другое место жительства, наверно, по названию населенного пункта – поселок при станции Удачная. Уж очень хотелось ей сделать жизнь детей счастливее. Так семья оказалась в Донбассе.

– Купили хатку, и жили в ней бабушка, мама и мы двое детей. За хлебом очередь в четыре утра занимали. На станции коров-свиней держать нельзя было, только коз. Вот и у нас была кормилица. Мама уходила на работу в МТС и оставляла два стакана молока – мне и брату. Женя вставал раньше и выпивал свое, а потом просил добавку у меня. «Не дам, – говорила я, – ты свое выпил», – мысленно возвращаясь в голодное детство, говорит Лидия Сергеевна. – Жизнь была бедной, но мы радовались каждому дню.

Школьные годы в поселковой семилетке и десятилетке в райцентре пролетели быстро. Лида подумывала уже о выборе профессии. Нравились ей и журналистика, и медицина, и многое другое.

Однажды даже написала о Кольке Доценко, который за косы девчонок дергал, на республиканское радио в Киев. Письмо вернули на реагирование в школу, состоялся разговор в учительской, отбивший охоту к информационному творчеству. Мечта о медицине развеялась после того, как узнала, что для овладения премудростями Гиппократа требуется двухлетний производственный стаж. Поэтому, больше долго не думая, выбрала путь, которым тогда большинство сверстников отправлялись во взрослую жизнь: техникум, работа, высшее образование, семья, если повезет.

– Шла по проспекту в Днепропетровске и рассматривала вывески. Увидела на красивом здании «Технологический техникум», ну и поступила. Учеба пролетела еще быстрее, чем в школе: интересно же было!..

Да, неожиданно для себя Лидия увлеклась новым делом – организацией хранения и переработки зерна. Наверно, голодноватое детство давало о себе знать. При горах же хлеба, будь то в портовом Мариуполе или в индустриальном Запорожье, где проходила практику, чувствовала себя увереннее.

На элеваторе в приазовском городе даже место обещали после окончания техникума. Но на распределении молодой специалист, выбросив из головы теплое море и танцы с моряками, неожиданно выбрала Бобруйск. Проявила до сих пор не объясненную себе настойчивость и приехала в незнакомую дотоле Беларусь, устроилась на мелькомбинат №17 в нашем городе на Березине. С него, считает, началась любовь к Бобруйску и бобруйчанам.

Афина, Афродита и Астрея

– Я ведь всегда упрямая была. Воспитывала меня в основном улица с преобладавшей послевоенной безотцовщиной. Маме трудно было разорваться между работой и воспитанием, поэтому домашняя педагогика была суровой. Напроказничаем, набедокурим – обоих в угол! Брат попросится у мамы – и прощен, а я все стою… Но и в работе настойчивая была. Ездили со взрослыми на прополку кукурузы, огурцы собирать, чтобы на новый портфель или платьице к школе заработать. Так я всегда с обновками в школу шла…

Дитя войны, наученное мамой Марией Антоновной, всегда рассчитывало только на свои силы. Поэтому, уехав в семнадцать лет из дома, делала и ковала себя сама. В рабочей среде на комбинате хлебопродуктов, в райкоме комсомола сельского района, в горкоме партии индустриального города, в многотысячном педагогическом коллективе. Конечно, помогли становлению гражданина и человека Богдановой старшие товарищи, учеба в институте и высшей партийной школе. Так поселились в ней острое чувство справедливости, нетерпимость к фальши, уважение к искренности и доброжелательности в окружающих.

Задолго до юбилея мы договорились, что Лидия Сергеевна поведает о том, чего никто еще не слышал. И надо сказать, она впечатлила рассказом о том, как подружилась на всю жизнь с Региной Милевской, как проходила университеты Анатолия Тихоновича Любченко, как помогал формировать мировоззрение Владимир Григорьев – чтобы все описать, одной страницы мало, нужна книга.

– В общем, была Богданова и было много замечательных людей вокруг. Где бы я ни работала, находила опору в прекрасных специалистах и цельных личнос­тях, которыми были Белозор и Громадченко, Буслович и Ковалева, Мароны, Палей, Садовский, Шилов, Бурачков, Беляцкий – всех не перечислить…

Совсем неслучайно ее воспитанники-коллеги на недавнем праздновании юбилея своего профессионального союза как бы невзначай обронили, обращаясь к Лидии Сергеевне: «Богиня…»

Ибо знали ее и сейчас признают одновременно как бобруйскую Афину, Афродиту и Астрею – божество в таком важном для педагогов три­единстве.

Не склонная к мифологизации чего бы то ни было Лидия Сергеевна, тем не менее, не смогла не обратить внимание на сбежавшиеся к почтенному юбилею пять двоек в дате – 22. О2.22. И решила, что нашла сиреневый пятилепестковый цветок – к счастью. Шутки шутками, но у солидного рубежа человеческой жизни она констатировала, что действительно счастлива. Тем, что выбрала для жизни Бобруйск раз и навсегда; первой и неизменной любовью стал муж Юрий Семенович; радуют успехами единственный сын Олег с женой Оксаной, внуки Глеб, Маша и Ваня.

– Невесточка у нас умная и образованная. На мой взгляд, они составили идеальную пару и семью.

Станут былиной и их дела

И как киевский князь Олег совершил удачный поход на Византию, так сын ее, названный древним именем, покорил своим талантом не только Москву, но и весь практически медиамир. Закончив бобруйскую школу №26, поступил в МГУ, отслужил в армии и был награжден медалью. И сегодня Олег Богданов у многих в памяти с блистательной финансовой аналитикой на телеканале РБК, в издательском доме «Коммерсант», а сейчас – у зрителей «России-24» на слуху и на виду.

– Невестка-бобруйчанка тоже молодец: после нархоза в нашем «Беларусбанке» работала, троих детей воспитывает, в Москве нашла себя, семья ухоженная – молодец Оксана! Иной раз мне кажется даже, что она копирует меня, понимая, что сын ведь искал жену, похожую на мать, как утверждают психологи. И это мне нравится…

Старший внук Глеб, тоже получивший княжеское имя, уже вполне оправдывает его: бабушка очень довольна успехами выпускника международного финансового университета, сегодняшнего магистранта и сотрудника иностранной авиакомпании. Младший Ваня равняется на старших брата и сестру, будучи первоклассником по возрасту, но второклассником «в реале», на планшет бабушке сбрасывает видео с собственным выразительным декламированием поэтической классики.

Сама Лидия Сергеевна до пандемии активно участвовала в работе клубов «Педагог» и «Кіраўнік», а сегодня продолжает накручивать круги в пеших прогулках по городу, дружит с интернетом и газетами, хоть и пеняет на зрение, читая… по-прежнему без очков. И никакой вирус не влияет на устоявшийся жизненный принцип – предъявлять претензии к себе. А еще она регулярно плавает в бассейне – то на Октябрьской, то в «Лесном». Со вкусом одевается. Любит украинские и комсомольские песни – и слушать, и петь. Анекдот умный при случае расскажет. И всегда хлебосольно встречает гостей. Об одном сожалеет, что уже семь лет не может навестить могил бабушки, мамы и братьев на Донбассе; что по дружбе с последней школьной подругой тоже пролегла линия разграничения…

P.S. Уважаемая Лидия Сергеевна! Редакция «БЖ» и деловой клуб «Кіраўнік» сердечно поздравляют Вас со значимым юбилеем. Будьте такой же богатой, как древняя страна, давшая миру Ваше имя! Оставайтесь загадочной, как астероид, названный в Вашу честь! Не уставайте кружить, как любимое многими вино, головы всем, кто Вас любит и уважает!