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Профилактика

Продолжаются уроки безопасности в учреждениях образования

mchs.gov.by 56 0

Продолжаются уроки безопасности в учреждениях образования

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС продолжают проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в школах города и района.

Проходят такие уроки безопасности динамично и насыщено.  С помощью игр и викторин спасатели разбирают самые различные темы. Так, для ребят из начальной школы важно напомнить о безопасности дома, вспомнить какие из предметов быта безопасны, а какие нет. Также важно вспомнить и правила поведения в зимний период, и номера экстренных служб. С ребятами постарше работники МЧС вспоминают про основные причины пожаров, рассказывают, как и с помощью чего можно справиться с возгоранием. Также изучают правила эвакуации из школы, знаки эвакуации, первичные средства пожаротушения, автономный пожарный извещатель, правила пользования газовыми и электроприборами.  За активность ребят награждают подарками в виде наклеек, закладок, раскрасок и сладких подарков.
Также в учреждениях образования проходят встречи с персоналом. Работникам учреждения напоминают о правилах пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, демонстрируют фильмы о безопасности дома.

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