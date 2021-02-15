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Продолжаются работы по уборке снега с проезжих частей города

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Продолжаются работы по уборке снега с проезжих частей города

Работы по уборке снега с проезжих частей города на этой неделе продолжатся. Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для снегоуборочной техники.

16 февраля уборка будет осуществляться на следующих улицах: Интернациональная, Станционная, Гагарина, Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.

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