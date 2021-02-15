Продолжаются работы по уборке снега с проезжих частей города
206 0
Работы по уборке снега с проезжих частей города на этой неделе продолжатся. Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для снегоуборочной техники.
16 февраля уборка будет осуществляться на следующих улицах: Интернациональная, Станционная, Гагарина, Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ.
Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.
также
-
Продолжаются работы по уборке снега с проезжих частей города
-
Газета «Бабруйскае жыццё» и Бобруйский горрайотдел по ЧС предлагают детям и подросткам принять участие в проекте «Спроси у спасателя»
-
Гололедица и без существенных осадков. Погода на 16 февраля
-
Рыболовам на заметку
-
Одиноко проживающим пожилым гражданам окажут помощь в уборке снега