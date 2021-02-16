Продолжаются работы по уборке снега

17 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

Гагарина;

50 лет ВЛКСМ;

Гоголя (от 50 лет ВЛКСМ до Гагарина);

Ульяновская (от 50 лет ВЛКСМ до Орджоникидзе);

Бахарова.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться