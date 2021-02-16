Продолжаются работы по уборке снега
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17 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:
- Гагарина;
- 50 лет ВЛКСМ;
- Гоголя (от 50 лет ВЛКСМ до Гагарина);
- Ульяновская (от 50 лет ВЛКСМ до Орджоникидзе);
- Бахарова.
Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.
Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться
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