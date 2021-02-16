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Продолжаются работы по уборке снега

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Продолжаются работы по уборке снега

17 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

  • Гагарина;
  • 50 лет ВЛКСМ;
  • Гоголя (от 50 лет ВЛКСМ до Гагарина);
  • Ульяновская (от 50 лет ВЛКСМ до Орджоникидзе);
  • Бахарова.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться

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