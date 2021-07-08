Продолжаются профилактические рейды МЧС по пляжам города и района

Профилактические рейды на пляжах города Бобруйска и Бобруйского района продолжаются. В центре внимания – отдыхающие у водоемов. В жаркое время аншлаг не только на основных пляжах города, но и на озерах Бобруйщины, где купание не рекомендовано, а местами – запрещено. Работники МЧС Евгений Товстик и Ольга Ковалькова, посещая известные Туголицкие озера, рекомендовали гражданам посещать разрешенные места для купания, соблюдать безопасность у воды, помнить об осторожности и трезво оценивать свои силы в воде. Чрезвычайно важно было напомнить молодым родителям о безопасности их детей. О том, что небезопасно пользоваться плав средствами, а упускать детей из виду просто не допустимо.

Присоединились к мероприятиям юные бобруйчанки из БРСМ, которые раздавали отдыхающим брошюры с полезными советами по безопасности в летний период. Также в рейдах приняла участие инспектор Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубина. Она предупредила отдыхающих о необходимости оставлять транспортное средства не ближе 30 метров от водоема, а также напомнила про чистоту после себя и бережное отношение к природе.