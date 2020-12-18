Продолжают работу общественные приемные

Активную гражданскую позицию проявил Владимир Юрьевич Ромацов. Его предложения таковы.

Первое. Запретить стачки и забастовки на предприятиях любой формы собственности (особенно государственных) – смысла в них нет, а вред они наносят большой.

Второе. Горожанин убежден: необходимо внести изменения в Конституцию, касающиеся возраста, когда у гражданина появляется право голосовать. 18-летний молодой человек – это еще почти ребенок, у которого пока нет ни жизненного опыта, ни работы, ни семьи, ни образования. То есть осознанный выбор ему еще сделать непросто. В 25 лет это уже взрослый человек, который зарабатывает и несет ответственность за детей. Именно с этого возраста, считает Владимир Юрьевич, было бы целесообразно давать возможность человеку принимать участие в выборах.

Третье. По мнению бобруйчанина, государство обязано защищать свое информационное пространство и создавать его. То есть было бы корректно иметь собственные поисковики и социальные сети, а не пользоваться зарубежными ресурсами (тем более что у нас в стране хорошо развита IT-сфера). Так удалось бы уберечь детей и молодежь от ошибок. Более того, мужчина предлагает не только контролировать, но даже блокировать телеграм-каналы, которые несут ложную информацию.

Четвертое. В советские времена на базе 30-й бобруйской школы работал военно-патриотический клуб «Юный авиатор». При нем были кружки по интересам: картинг, рукопашный бой, прыжки с парашютом, планеризм… Занимались здесь около 180 подростков. Воспитательный акцент делался на так называемых трудных ребятах. У руководителя клуба был непререкаемый авторитет, поэтому подвести его не могли. Когда надевали форму (она была у всех участников клуба), становились другими людьми – ее нельзя было опозорить. Словом, уверен Владимир Юрьевич, было бы хорошо вернуть подобное учреждение, чтобы у ребят была возможность летом выехать в лагерь, почувствовать, что такое армейская жизнь, жизнь по уставу. Конечно, потребуются материальные затраты, но даже если несколько человек смогут исправиться и изменить свою жизнь, это того стоит.