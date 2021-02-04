Продолжают работу диалоговые площадки

4 февраля на базе ОАО "Красный пищевик" развернулась диалоговая площадка с делегатами шестого Всебелорусского народного собрания. На встрече также присутствовали председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, директор предприятия Сергей Анюховский, депутаты Палаты представителей Нацсобрания Ирина Рынейская, Вера Широкая и Владимир Гацко.

С докладами на тему "Информационно-политический кризис. Работа на упреждение" перед собравшимися выступили председатель правления ОО " Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев и политолог Александр Шпаковский.

Подробнее о встрече читайте в грядущем выпуске "БЖ".