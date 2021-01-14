Продолжается сбор предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов
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Напоминаем, что работает официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by.
Зайдя в раздел «Обратная связь», можно отправить собственные предложения на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.
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