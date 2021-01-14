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Навстречу Всебелорусскому собранию

Продолжается сбор предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

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Продолжается сбор предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

Напоминаем, что работает официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by. 

Зайдя в раздел «Обратная связь», можно отправить собственные предложения на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.

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