Продолжается сбор предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

Напоминаем, что работает официальный сайт VI Всебелорусского народного собрания – vsebel.by.

Зайдя в раздел «Обратная связь», можно отправить собственные предложения на интересующую тему. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить соответствующую форму заявки.