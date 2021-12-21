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Продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год!»

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Продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год!»

16 декабря 2021 года в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» работники Бобруйского ГРОЧС посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска.

Основная цель акции -  предупреждение пожаров и несчастных случаев в период новогодних праздников.

Спасатели организовали для пожилых людей обучающую беседу в форме игры по основам безопасности жизнедеятельности в зимний период, провели викторину для закрепления полученных знаний. В ходе просмотра  фильма «Безопасный Новый год» напомнили правила использования пиротехнических изделий и электрических гирлянд,  как безопасно нарядить новогоднюю елку.

Пожилые люди получили компетентные ответы на все интересующие их вопросы. Участникам встречи были выданы наглядно-изобразительная продукция МЧС. В завершении встречи инспекторы пожелали всем присутствующим крепкого здоровья и безопасного Нового года. 

Татьяна Сакач

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН  Первомайского района г.Бобруйска»

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