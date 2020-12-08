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Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы

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Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы

Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы.

Сегодня вас выслушает Згорская Марина Валентиновна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска, с 17.00 до 19.00 в каб. 210 Бобруйского горисполкома, (г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1).

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