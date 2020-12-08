Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы
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Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы.
Сегодня вас выслушает Згорская Марина Валентиновна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска, с 17.00 до 19.00 в каб. 210 Бобруйского горисполкома, (г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1).
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