Продолжается работа общественной приемной по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы.

Сегодня вас выслушает Згорская Марина Валентиновна, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска, с 17.00 до 19.00 в каб. 210 Бобруйского горисполкома, (г.Бобруйск, пл.Ленина, д.1).