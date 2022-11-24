Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на визуальный образ II Игр стран СНГ

Беларусь в 2023-м станет хозяйкой II Игр стран СНГ. В связи с этим Министерство спорта и туризма совместно с государственным учреждением "Белспортобеспечение" объявило о проведении республиканского конкурса на визуальный образ соревнований. Информация об этом опубликована на сайте ГУ "Белспортобеспечение".



Порядок организации и условия проведения конкурса определяются положением.

Участникам старше 16 лет предлагается придумать логотип, слоган или талисман Игр. Идеи нужно воплотить на бумаге и в электронном виде в формате pdf или jpeg. Кроме того, следует в свободной форме описать концепцию и выбрать элементы своего дизайн-проекта. После необходимо зайти на сайт организатора, ознакомиться с условиями и скачать документы, необходимые для участия. Заполненные документы нужно отсканировать и сохранить, а после отправить их вместе с файлами дизайн-проекта на email konkurs@belsport-minsk.by.

Требования к документам и графическим материалам можно найти здесь.

Первый этап конкурса длится с ноября по декабрь 2022 года. В этот период осуществляется прием дизайн-проектов визуального образа Игр от участников конкурса и голосование за "Талисман Игр". Второй этап пройдет в январе следующего года, во время которого будут оцениваться дизайн-проекты визуального образа Игр, подводиться итоги голосования и определяться победители конкурса.