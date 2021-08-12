Продолжается прием заявок на конкурс социальной рекламы «#Познай Беларусь»

Национальное агентство по туризму приглашает принять участие в Республиканском конкурсе социальной рекламы «#Познай Беларусь». Это добровольное общественное мероприятие направлено на популяризацию внутреннего туризма с последующим привлечением широких слоев населения к путешествиям по Беларуси.

Конкурс организовывается Национальным агентством по туризму при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства информации, Министерства культуры, Министерства образования.

Кто может участвовать

К участию приглашаются представители разных профессий и возрастов, в том числе учащиеся учреждений среднего специального и высшего образования, иных учреждений образования.

Условия и требования конкурса

Заявлено три номинации: «СЛОГАН», «ПЛАКАТ», «ВИДЕОРОЛИК». В каждой из них определяются один лауреат и два дипломанта. Работы принимаются на русском и (или) белорусском языках. Можно использовать и иностранный, но при условии идентичности по содержанию и техническому оформлению текста на данном языке тексту на белорусском и (или) русском языках.

Слоган должен представлять собой лаконичную, эмоционально окрашенную фразу, состоящую из 2–7 слов. Файл предоставляется в формате DOC/DOCX/RTF/TXT. Плакат предоставляется в формате JPG/TIFF, с расширением не менее 300 dpi. Физический размер одного файла не более 4 мегабайт. Видео — в формате AVI (хронометраж в двух форматах: телевизионный — 30 секунд — и расширенный — не более 2 минут). Участник может выложить ролик в файлообменник («Яндекс.Диск», «Google Диск», иные аналогичные сервисы) и прислать ссылку на скачивание.

Подать заявку вместе с конкурсной работой необходимо не позднее 1 сентября 2021 г. Ее нужно отправить на электронную почту: info@belarustourism.by, с пометкой «#ПознайБеларусь». С 6 по 24 сентября 2021 г. будут проводиться анализ и оценка работ. Награждение победителей намечено на 27 сентября.