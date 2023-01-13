Продолжается отопительный период. Помните основные правила безопасности при эксплуатации газового отопительного котла

👉 Напоминаем! Среди распространенных опасных факторов, которые могут возникнуть при эксплуатации газовых отопительных котлов, можно выделить возгорание (взрыв) газа и отравление угарным газом.

При отсутствии тяги в дымоходе образующийся при горении пламени угарный газ попадает в помещение. Вдыхание угарного газа может привести к смертельному отравлению человека.

🔻Поэтому особое внимание следует уделять состоянию дымоходов и вентканалов. Так, в соответствии с Правилами пользования газом в быту п. 43 с целью предотвращения обмерзания и закупорки оголовков дымовых каналов потребители газа должны обеспечить их осмотр в зимнее время – не реже 1 раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха.

Газоиспользующее оборудование - источник повышенной опасности. Залогом Вашей безопасности является своевременное техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.

❗️Важно❗️ Только специалисты обслуживающих организаций имеют право проводить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Будьте осторожны с газом, выполняйте все требования Правил безопасного пользования газом в быту! Берегите себя и своих близких!

ПОМНИТЕ! При появлении запаха газа в помещении необходимо:

— немедленно прекратить пользование газовым оборудованием;

— перекрыть краны к газовому оборудованию и на нём;

— открыть окна и форточки для проветривания;

— покинуть загазованное помещение;

— вызвать аварийную газовую службу по телефону 104;

— не зажигать огонь, не включать и не выключать электрооборудование и электроосвещение, не пользоваться электрозвонками.