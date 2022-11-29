Посмотрите, какого снеговика слепила 5-летняя Арина! Продолжается фотоконкурс на лучшего снеговика
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28 ноября редакция газеты «Бабруйскае жыццё» объявила фотоохоту на снеговиков. Мы попросили наших читателей присылать снежных персонажей.
Календарная зима только наступает, а бобруйчане уже делятся фотографиями снежных персонажей.
Ирина Тиханович прислала фотографию с 5-летней дочерью Ариной, которая сама, без всякой помощи, слепила снеговика:
Олег Пищёв прислал нам такую фотографию:
Конкурс продолжается, присылайте своих снеговиков с описанием на нашу электронную почту: babruiskae@gmail.com и в социальные сети. Ваши фотографии мы опубликуем на сайте, а авторы лучших работ получат призы от «БЖ».
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