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Общество

Посмотрите, какого снеговика слепила 5-летняя Арина! Продолжается фотоконкурс на лучшего снеговика

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Посмотрите, какого снеговика слепила 5-летняя Арина! Продолжается фотоконкурс на лучшего снеговика

28 ноября редакция газеты «Бабруйскае жыццё» объявила фотоохоту на снеговиков. Мы попросили наших читателей присылать снежных персонажей.

Календарная зима только наступает, а бобруйчане уже делятся фотографиями снежных персонажей.

Ирина Тиханович прислала фотографию с 5-летней дочерью Ариной, которая сама, без всякой помощи, слепила снеговика:

Олег Пищёв прислал нам такую фотографию:

Конкурс продолжается, присылайте своих снеговиков с описанием на нашу электронную почту: babruiskae@gmail.com и в социальные сети. Ваши фотографии мы опубликуем на сайте, а авторы лучших работ получат призы от «БЖ».

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