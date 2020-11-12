Продолжает радовать Бобруйск творческий

В 17.00 12 ноября в Центре досуга и творчества Бобруйска открылась выставка изделий ручной работы "Авторские штучки". Три умелицы –

ремесленники Ирина Свинцицкая, Лариса Босякова и Ирина Мелешкина –

представили на суд зрителей свое видение красоты.

Этих художниц объединяет любовь к коже и камням. Но у каждой своя концепция. Ирина Свинцицкая оформила свой уголок в стиле ретро. Лариса Босякова предпочитает минимализм. Ирине Мелешкиной по душе три стихии –

камень, вода, песок.

А главное – все очень красивое, ведь в каждой работе – частица того, кто создал эти изделия.