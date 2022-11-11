Продолжает работу ярмарка «Золотая осень»

Уважаемые жители города!

12 и 13 ноября 2022 г. (суббота и воскресенье) в городе продолжит работу ярмарка «Золотая осень» по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41, с 9.00 до 15.00 часов). Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, а также возможность приобрести живую радужную форель по доступной цене.

Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!