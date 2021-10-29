Крупнейшая в Республике Беларусь продовольственная выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2021» пройдет в Минске с 9 по 12 ноября.

За 27 лет работы международная выставка «ПРОДЭКСПО» стала одним из главных событий, закрепившимся в деловом календаре предприятий – производителей, поставщиков и ритейлеров из разных стран мира.

В рамках 20 тематических салонов пройдет демонстрация широчайшего ассортимента продовольствия: от повседневных продуктов и питания для здорового образа жизни до изысканных деликатесов. А также: производственное и торговое оборудование, упаковочные решения, спецодежда, холодильная и морозильная техника. Участники «ПРОДЭКСПО-2021» по традиции презентуют множество интересных предложений закупщикам торговых сетей.

Более 100 участников в этом году представят на выставке лучшие образцы продуктов питания, напитков, новейшие достижения и технологии. В их числе зарубежные компании. Так, наибольшую активность проявили сразу несколько регионов Российской Федерации: Пензенской, Камчатской, Брянской, Курганской, Московской, Омской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Мордовия и других.

Отечественные экспоненты, представляющие свои предприятия на «ПРОДЭКСПО», отлично знают: выставка позволяет не просто рассказать о своих новинках, но и расширить рынок сбыта, а также найти новых, надежных партнеров.

Для зарубежных компаний – это превосходная возможность предложить белорусским производителям качественное сырье, которые славятся на весь мир натуральными продуктами питания. Помимо этого, организовать совместное производство или же заказать готовую продукцию для расширения ассортимента.

Масштабу экспозиции отвечает не менее насыщенная деловая программа выставки. На повестке – актуальные темы развития продовольственного рынка Республики Беларусь. В рамках «ПРОДЭКСПО-2021» пройдут отраслевые форумы, конференции, презентации, ведущие профессиональные конкурсы, смотры и чемпионаты.

Программу мероприятий откроет деловой форум. В фокусе внимания – «Внутренний потребительский рынок и продовольственная безопасность». Профессионалы отрасли, в том числе представители Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром» и «Белкоопсоюза», обсудят тренды, возникшие в постковидный период, и расскажут об их влиянии на белорусский продовольственный рынок.

Одним из важнейших бизнес-событий деловой программы станет конференция «Современные технологии в ритейле». Речь пойдет о: заработке в ритейле и его будущих перспективах, изменении формата магазинов, концепции создания современного торгового объекта, новациях белорусского «торгового» законодательства.

Важным продолжением делового блока выставки будут переговоры поставщиков и закупщиков продовольственной продукции – индивидуальные переговоры поставщиков и закупщиков продовольственной продукции. Также, В2В-online с представителями сетевой розницы и оптовых покупателей РФ, стран СНГ и белорусских производителей продуктов питания и В2В-offline с участием представителей розничной торговли Беларуси и поставщиков продуктов питания.

Премьера 2021 года – ГастроТур #ЧемпионВкуса, в котором примут участие оптовые покупатели, активные потребители, а также представители СМИ и блогеры.

В течение трех выставочных дней, с 9 по 11 ноября, состоится серия мастер-классов: «Упаковка. Дизайн. Успех. Секреты продающей упаковки», «Современная белорусская кухня», «Здоровый перекус» и другие.

Не менее интересной ожидается конкурсная программа: Международный чемпионат кондитерского искусства, хлебный салон, «Беларусь шоколадная», кулинарный кубок. Новинкой «ПРОДЭКСПО-2021» станет конкурс на лучшую упаковку «СмакАрт».