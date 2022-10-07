Продали на $384 млн валюты больше, чем купили. Белорусы стоят в очередях в обменники

Физлица в Беларуси в январе - сентябре продали на $384 млн иностранной валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе - сентябре составил $7,18 млрд, проданной - $7,564 млрд. При этом в сентябре население сформировало чистый спрос на иностранную валюту в сумме $114,1 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе - сентябре выступали в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка предприятия купили на $1,005 млрд валюты в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе - сентябре составил $20,139 млрд, проданной - $19,134 млрд.

За сентябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $224,5 млн.