“Процесс запущен” – Лукашенко об изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах по изменению законодательства по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Соответствующие заявления он сделал сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

"Нравится это кому-то или нет, процесс запущен, мною поручено разным структурам органов власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Важно не только пресечь всякие массовые беспорядки, но и чтобы мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в ближайшее время парламент примет соответствующие законы.

Как сообщалось, выступая накануне на ВНС, председатель КГБ Иван Тертель заявил, что пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни. "Беларусь - одна из немногих стран, которая выстояла в условиях реализации самого жесткого сценария. Как бы ни хотелось закулисным игрокам, пик протестной активности пройден, страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития", - сказал он.

Говоря о событиях лета и осени 2020 года, председатель Комитета госбезопасности назвал их "неудавшейся попыткой мятежа", организованной заинтересованными внешними силами. Иван Тертель также назвал приемы и методы, которые использовались для раскола общества и попытки изменения конституционного строя. Это, по его словам, массированное информационное воздействие, дезинформация и фейки, формирование протестных настроений, применение изощренных политтехнологий с целью продвижения так называемых лидеров перемен, организация уличных беспорядков, дестабилизация работы предприятий и учебных заведений, беспрецедентное давление на сотрудников правоохранительных и силовых структур, госслужащих и членов их семей.