Призвание быть мамой. 13 бобруйчанок удостоены ордена Матери

В администрации Первомайского района сегодня торжественно вручали государственные награды Республики Беларусь - ордена Матери. Их удостоились 13 бобруйчанок. Эти женщины активно сочетают роль ответственного и инициативного профессионала с ролью мудрой хранительницы домашнего очага... И, конечно же, самой главной ролью - мамы. Давайте познакомимся с ними.

Татьяна Бегун - воспитывает 5 детей, с трепетом и нежностью относится к каждому из них.

Валентина Васильевых - воспитывает 6 детей. В настоящее время осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Наталья Гацко - воспитывает 5 детей, домохозяйка.

Наталия Дрозд - воспитывает 5 детей. В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее работала перекатчиком ткани и прокладки ОАО "Белшина".

Валентина Казимирович - воспитывает 5 детей, работает тренером-преподавателем специализированного учебно-спортивного учреждения "ДЮСШ №1 г.Бобруйска".

Екатерина Каранкевич - воспитывает 7 детей, в настоящее время осуществляет уход за детьми в возрасте до 3 лет, занимается домашним хозяйством.

Валентина Курлянчик - воспитывает 5 детей: четыре дочери и сына.

Наталья Лебедева - воспитывает 6 детей. В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, ранее работала укладчиком-упаковщиком кондитерских изделий на ОАО "Белшина".

Татьяна Лукьяненко - воспитывает 9 детей: пять дочерей и четыре сына, домохозяйка.

Юлия Мельникова - воспитывает 5 детей, домохозяйка.

Инна Рудько - воспитывает 5 детей. Трудится на ОАО "Белшина" сборщиком покрышек сборочного цеха завода массовых шин.

Ольга Сазановец - воспитывает 5 детей: три дочери и сына. Сейчас осуществляет уход за ребенком в возрасте до 3 лет.

Анна Хурсан - воспитывает 5 детей: 4 сына и дочь. В настоящее время в отпуске по уходу за ребенком.

Глава администрации Первомайского района Виталий Власевич попросил многодетных мам никогда не забывать о том, что они самые прекрасные на свете, а также пожелал здоровья, любви, семейного благополучия и чтобы домашний очаг всегда украшали счастье и уют.