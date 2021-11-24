Прививать животных от COVID-19 начали в России

Прививать домашних питомцев от COVID-19 вакциной «Карнивак-Ков» начали в некоторых российских регионах, сообщает РИА Новости.

Платформа вакцины - цельный убитый коронавирус. Она также двухкомпанентная, с интервалом в 21 день. Прививают пушных зверей с 3 месяцев, собак и кошек - с 6-ти. Повторная вакцинация показана через 6 месяцев. У вакцины для животных есть противопоказания: болезнь, беременность, срок менее месяца после родов.

Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных.

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