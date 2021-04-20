Прививать население против коронавирусной инфекции продолжают в Могилеве и области

На сегодня в Могилевской области против коронавирусной инфекции привились чуть около 22,2 тысячи человек, в том числе более 6,1 тысячи получили уже второй компонент вакцины. Среди привитых, чуть больше 4,1 тысячи – вакциной китайского производства, - рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай. – С понедельника в область поступает очередная партия «Спутник V» - порядка 10 тысяч доз.

Как рассказал главный врач Могилевской поликлиники № 2 Александр Недвецкий, вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в учреждении здравоохранения началась 17 февраля текущего года. Она проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (производство Российская Федерация) и вакциной против SARS-CоV-2 (клетки Веро) производство Китай). На текущий момент 1-ым компонентом привито 600 человек (540 российской вакциной, 70 человек – китайской), 2-ым - 128 человек (все вакциной производства РФ).

- В первую очередь вакцинации подлежали медицинские работники; работники сферы образования; учреждений социального обслуживания; лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания; затем лица старше 61 года; с хроническими заболеваниями; имеющие риск тяжелого течения заболевания. В последующем прививается остальное население, - отметил Александр Недвецкий. - На 1 этапе вакцинации 1 компонентом привито 223 человека, 2-ым – 128. На 2 этапе 1 компонент получили уже 377 человек. Запись на вакцинацию в поликлинике продолжается.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 может любой житель Могилевской области, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний. Для этого необходимо обратиться (лично или по телефону) в свою поликлинику по месту жительства.