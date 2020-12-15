Присоединиться к акции «Сохрани символ праздника» приглашают лесхозы Могилевщины

Ежегодно, для популяризации бережного отношения к лесным ресурсам, лесхозами республики проводится акция «Сохрани символ праздника». В период акции (с начала работы елочных базаров и до 31 января) в крупных населенных пунктах можно будет приобрести новогодние деревья высотой до одного метра в деревянных кадках (с закрытой корневой системой).

- Преимущества очевидны, - говорят в лесхозах, - сначала вы наслаждаетесь зимней красавицей в новогоднем убранстве дома, а потом можете высадить его в качестве декоративного растения на своем приусадебном участке иди другом подходящем месте в соответствии с прилагаемой к каждому дереву Инструкцией по сохранению новогодних деревьев.

С целью экологического воспитания школьников, а также поддержки учреждений образования расположенных в малых населенных пунктах, Министерством лесного хозяйства, поручено лесхозам организовать передачу новогодних деревьев на безвозмездной основе сельским школам по районам нахождения лесхозов.