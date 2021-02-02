Природоохранные территории занимают более 20% площади Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Площадь особо охраняемых природных территорий за 2018-2020 годы увеличилась на 67,5 тыс. га и составляет 1,8 млн га, или 9% территории Беларуси. Совокупная же доля всех природоохранных территорий в Беларуси (особо охраняемых, а также мест обитания краснокнижников, редких биотопов) оценивается в 22% от площади страны. У нас этот показатель выше, чем в Украине (17%), Литве и Латвии (18%)", - рассказали в пресс-службе.

В Беларуси особое внимание уделяют восстановлению нарушенных экосистем.

"За последние три года за счет средств международной технической помощи выполнены работы по повторному заболачиванию торфяников на площади более 15 тыс. га. В текущем году аналогичные работы будут проведены на площади свыше 5 тыс. га. Одним из результатов сохранения и восстановления природных комплексов стало увеличение численности диких животных и растений", - отметили в Минприроды.

Беларусь занимает 1-е место в мире по численности вольноживущих зубров: их поголовье растет и уже составляет более 2 тыс. особей. Численность рыси за трехлетний период выросла на 80% - примерно до 900 особей. "В нашей стране обитает около 40% мировой популяции вертлявой камышевки, 10% - большого подорлика, 3% - дупеля. Всего в Красную книгу Беларуси занесено 303 вида растений и 202 вида диких животных", - добавили в пресс-службе.