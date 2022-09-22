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Общество

Приобрел автомобиль «с рук», а он в залоге у банка. Как быть?

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Приобрел автомобиль «с рук», а он в залоге у банка. Как быть?

Вопрос: Купил автомобиль «с рук», а после перерегистрации пришла повестка из суда: автомобиль в залоге у банка. Что делать?

Отвечает Ян Клюев, специалист по правовой работе Могилевской областной нотариальной палаты:

– Залог означает, что банк имеет право вернуть взятый и не погашенный предыдущим продавцом кредит за счет этого автомобиля. Хотя законодательство содержит условие (п. 2 ст. 327 Гражданского кодекса Рес­публики Беларусь (далее – ГК)), при котором продажа имущества, находящегося в залоге, может быть только с согласия залогодержателя (в данном случае – банка), на практике иногда возникают ситуации, при которых покупатель, приобретая автомобиль, не мог предвидеть того, что он был заложен.
К сожалению, даже в такой ситуации банк может забрать заложенный автомобиль у нового владельца в случае, если тот, кто его продал, не погасит кредит. Знал о залоге покупатель или нет, роли не играет.
Лучшим выходом в этой ситуации будет, если продавец до даты судебного заседания рассчитается с банком. В случае же, если это по каким-либо причинам невозможно, покупателю придется доказывать в суде, что он является добросовестным, то есть не знал и не мог знать о залоге (п. 1 ст. 283 ГК). Для этого нужно представить в суд доказательства: сведения об отсутствии данных о залоге автомобиля в реестре на момент покупки и договор купли-продажи, в котором должно быть зафиксировано условие об отсутствии ограничений на автомобиль.
После этого покупатель получит право обратиться в суд (по месту жительства недобросовестного продавца) с требованием о расторжении договора и возмещении стоимости покупки и понесенных убытков. Очень важно, чтобы в договоре была указана реальная, а не заниженная стоимость покупки, так как именно ее покупателю в случае удовлетворения иска и возместят.
Исковое заявление подается по правилам, установленным статьями 242-243 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. За подачу иска уплачивается госпошлина, однако в случае удовлетворения иска обязанность по ее компенсации, равно как и компенсации иных судебных расходов, будет возложена на продавца.

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