Принятые против COVID-19 меры позволяют рассчитывать на полноценное восстановление сообщения между Беларусью и РФ

Принятые в Беларуси и России меры против распространения COVID-19 позволяют рассчитывать на полноценное восстановление пассажирского сообщения между двумя странами. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Роман Головченко отметил, что на переговорах обсуждался вопрос об увеличении количества авиационных рейсов между Беларусью и Россией. "В связи с тем, что ситуация стабилизировалась, я имею в виду с заболеваемостью COVID-19, благодаря предпринимаемым мерам, в том числе и вакцинации, выходим на цифры, которые, по нашему мнению, позволяют полноценно восстановить пассажирское сообщение", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока окончательное решение не принято. По его словам, решение о закрытии границы между Беларусью и Россией не было политическим. "Это вопрос, который находится в прямой зависимости от снижения уровня заболеваемости. Рассчитываем, что это должно случиться скоро, в данном контексте и рассматривались вопросы возобновления транспортного сообщения. Они взаимоувязаны", - подчеркнул Роман Головченко.