Принять участие в университетских олимпиадах по биологии и химии приглашают 11-классников. Победители смогут поступить в медвузы без вступительных испытаний

Победители университетских олимпиад смогут быть зачислены в медвузы, в частности в Гродненский и Витебский государственные медицинские университеты, без вступительных испытаний.

Так в 2022/2023 учебном году будет проводиться университетская олимпиада, победители которой (дипломы I, II, III степени) имеют право зачисления без вступительных испытаний в учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет». Олимпиада проводится по учебному предмету «Биология» для учащихся 11-х классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования. С 10 по 20 ноября проходит регистрация на предварительный этап олимпиады. Заключительный этап 18 февраля 2023 года. Подведение итогов – 21 февраля 2023-го. Подробности на сайте университета.

Также принять участие в в университетских олимпиадах по биологии и химии приглашает Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. Олимпиада по каждому предмету будет проходить в 2 этапа. Предварительный будет организован в виде компьютерного тестирования и включать 100 вопросов, выбранных случайным образом из базы данных (их в ней не менее 500) . Продолжительность тестирования – 1 час. Заключительный этап олимпиады предполагает выполнение письменных олимпиадных заданий в течение 3 часов.

Регистрация участников по химии уже началась и продлится по 16 ноября, по биологии – до 23 ноября. Даты проведения предварительных этапов: по химии – 17.12.2022 (начало с 10.00); по биологии – 24.12.2022 (начало с 10.00). Заключительные этапы олимпиад состоятся в феврале 2023 года. Победители заключительных этапов олимпиад по учебным предметам «Биология» и «Химия», награжденные дипломами I-III степени, пользуются правом зачисления на бюджетные места ВГМУ. Справки по телефону в Витебске (8-0212) 64-81-50.

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