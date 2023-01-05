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Общество

Принять участие в республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств приглашает Могилевский облкомитет природоохраны

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Принять участие в республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств приглашает Могилевский облкомитет природоохраны

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает предприятия и организации принять участие в республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств.

Конкурс проводится по нескольким номинациям. Среди организаций, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится:

от 25 до 100 единиц механических ТС;

- 100 и более единиц механических ТС.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля направить в Могилевский облкомитет природоохраны отчет участника конкурса по форме, согласно приложению к Инструкции, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №27 от 29.08.2019 г..

Конкурс проводится в два этапа. Первый – на уровне облкомита (с 15 февраля по 31 марта) определяются победители (первое, второе и третье места), которые будут награждены дипломами. Второй, республиканский этап, – на уровне Минприроды среди победителей областных (с 1 по 25 апреля). Организации-победители награждаются дипломами Минприроды I, II, III степени с выплатой поощрений в каждой номинации.

По материалам mogilevnews.by.

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