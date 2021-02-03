Принять участие в конкурсе рисунков про пап приглашают жителей Могилевской области

Открытый дистанционный конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества, проходит в Могилеве. Об этом сообщается на сайте Дворца культуры области.

- Мы очень хотим увидеть уникальную историю о ваших папах и запускаем дистанционный конкурс рисунков, - отметила координатор конкурса Анастасия Акимова. - Это может быть рисунок, показывающий труд отца, необычный поступок, совместные игры, поездки и много других замечательных причин гордиться папами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунки в электронном варианте (файлы с отсканированными изображениями или сфотографированные в достаточном качестве при хорошем освещении в формате JPG. Размер файла должен позволять использовать его для возможной дальнейшей полиграфической печати) на адрес gordost@dko-mogilev.by либо в оргкомитет по адресу: Могилев, пр-т Пушкинский, 7, каб.203.

Работы принимаются до 12 февраля.