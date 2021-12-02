Принять участие в конкурсе на лучший дизайн-макет почтового ящика приглашает Белпочта

С 1 декабря по 28 февраля Белпочта приглашает всех желающих принять участие в конкурсе на лучшую разработку нового вида и технических возможностей почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений простой письменной корреспонденции (писем, почтовых карточек).

- В конкурсе могут принять участия граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории страны, - отметили в РУП «Белпочта». - Дизайн-макет почтового ящика может быть выполнен вручную (нарисован) либо посредством программных продуктов, в виде двух файлов разных форматов: первый файл в формате CDR; второй − в форматах JPG, PNG или TIF, разрешение – не менее 1200x800 пикселей и объемом файла с изображением - до 6 Мбайт. Размер дизайн-макета не ограничен.

К конкурсным работам должны прилагаться заявка на участие, описание технических характеристик почтового ящика, а именно: материал, из которого он будет изготавливаться (толщина металла, используемая краска и др.), принцип работы механизма по выемке и контролю за выемкой письменной корреспонденции, размер почтового ящика.

Участники конкурса могут прислать несколько вариантов дизайн-макетов с приложением описания технических характеристик и программного обеспечения к каждому из вариантов.

Дизайн-макеты должны быть предоставлены до 28 февраля 2022 года включительно по адресу: пр-т Независимости, д.10, каб.344, 220050, г. Минск, с пометкой «На конкурс».

Работы в виде фото на бумажном носителе или фото, размещенное в интернет на конкурс не принимаются.

Подробную информацию и условия конкурса можно узнать в положении.