Принять участие в Дне посткроссера приглашает Белпочта 1 марта

1 марта во всех отделениях почтовой связи пройдет акция «День посткроссера».

Postcrossing (посткроссинг) — это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. Основной девиз посткроссинга - «Сюрприз в вашем почтовом ящике».

- Благодаря проекту можно найти друзей в любой точке земного шара, увидеть на открытках национальные достояния, культуру, достопримечательности различных стран, в свою очередь, рассказать о белорусском колорите, архитектуре, природе, кухне и многом другом зарубежным жителям, ведь почтовые художественные карточки и марки до настоящего времени продолжают быть визитной карточкой родной Беларуси, - отметили организаторы. - «Белпочта» поддерживает посткроссеров, выпуская красочную почтовую продукцию и предоставляя скидки на пересылку почтовых карточек в рамках проведения ежеквартальной акции «День посткроссера» (при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек вы получаете скидку 10%).

Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки вам нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время вы обнаружите в почтовом ящике красочные открытки со всего мира.

К слову, день рождения посткроссинга отмечается 14 июля. Именно в этот день в 2005 году был запущен сайт www.postcrossing.com, который вот уже более 16 лет радует людей во всем мире возможностью обмена открытками.