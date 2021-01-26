Принять участие в благотворительной акции «Братья наши меньшие» предлагает БРСМ

Областная благотворительная акция «Братья наши меньшие» начинается в Могилевской области. Как сообщили в областном комитете БРСМ, она направлена на оказание помощи бездомным животным, которые находятся в приютах и на передержке у волонтеров.

- Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо сухие корма, крупы, суповые наборы, консервы для котов и собак, наполнители, медикаменты и др. принести по адресу г.Могилев, ул. Первомайская, 31 (Могилевский областной комитет БРСМ) и передать их для МООЗЖ «Доброе Сердце» и БООЗЖ «Добродетель».

Также с 25 января по 5 февраля с 15.00 до 18.00 в универмаге «Центральный» волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» организуют сбор зоотоваров и продуктов питания для бездомных животных.

Областная благотворительная акция «Братья наши меньшие» пройдет с 25 января до 26 февраля в каждом районе области. Все собранные зоотовары и продукты питания будут переданы МООЗЖ «Доброе Сердце» и БООЗЖ «Добродетель».