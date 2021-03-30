Принять участие в акции солидарности с людьми, которые оказались на улице, предлагает Бобруйская епархия

Принять участие в акции солидарности с людьми, которые оказались на улице, предлагает социальный отдел Бобруйской епархии. Цель акции, которая продлится до 5 апреля, - обратить внимание людей на проблемы бездомности.

Как сообщили в епархии, помощь может быть оказана в виде продуктов (консервы, ролтон, овсянка, крупы и печенье), средств гигиены (мыло хозяйственное и туалетное, паста, щетки, станки для бритья, мочалки), мужской одежда (обувь, куртки, штаны и кофты).

Пункты сбора находятся по адресу: Свято-Иверский храм (ул.Оранжерейная, 22), Свято-Ильинский храм (ул.Сикорского, 38).

Конт. тел.: 8 029-340-70-24.