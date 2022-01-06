«Принять новые изменения доверили именно народу». Илья Печень о референдуме

Илья Печень, студент, депутат Молодежного парламента при Бобруйском городском совете депутатов:

– В нашей стране Конституция – это первый и самый главный закон, который должны все хорошо знать и не нарушать. Конечно, поправки и изменения в Конституции – важное событие в первую очередь для нас. А самое главное, что принять новые изменения доверили именно народу и все поправки обсуждаются напрямую с гражданами нашей страны. Я уверен: все изменения пойдут нам на пользу, и наши люди смогут сами решить, принять новую Конституцию или нет. Я рад, что в обновленной Конституции обратили внимание на молодежь, ведь за ней будущее нашей страны. И нужно показывать и рассказывать нашим молодым людям, что мы имеем и чего хотим достичь. Я как депутат молодежного парламента благодарен, что в нашей стране на молодежь обращают внимание. Важность этого переоценить нельзя.