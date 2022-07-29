Приносить людям радость. В Бобруйске сегодня 2916 объектов розничной торговли
10 0
Уважаемые работники торговли!
От имени управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома и от меня лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников торговли.
Ваш ответственный и нелегкий труд в значительной степени определяет комфорт наших покупателей. Ваша трудовая деятельность требует не только знаний, умений, ответственности, но и самоотдачи, терпения, чтобы найти подход к каждому покупателю. От ваших профессионализма и душевного тепла, от качества предоставляемых услуг во многом зависит настроение людей. Современные технологии, новые формы и методы работы, доброжелательность по отношению к клиентам становятся настоящей визитной карточкой сферы торгового обслуживания. Уверена, что и в дальнейшем вы будете идти путем совершенствования и вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего города. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам и всем работникам отрасли. От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, профессионального и личного развития, благополучия вам и вашим семьям, успеха в непростой и очень важной для общества работе!
Елена Семенчук, начальник управления
Екатерина Леонидовна Михолап, продавец буфета-столовой ОАО «Бобруйский завод ТДиА».
Ей с детства нравилась профессия продавца, поэтому после школы в 1990 году пошла в училище №215 в Каменке. После учебы девушка устроилась в горпищеторг в Бобруйске, получила опыт работы в нескольких торговых объектах и, придя в заводской буфет, осталась здесь надолго.
С утра Екатерина Михолап привычно наводит порядок на рабочем месте, выставляет товар на витрину. В течение дня рабочие предприятия забегают в буфет не только перекусить или основательно покушать в обеденный перерыв, но и любят поговорить «за жизнь» с приветливым продавцом, которая радушно встречает всех посетителей.
– Завод ведь – закрытая территория, поэтому всех своих знаю, за столько лет стали будто родные. В день проходит как минимум 200-250 человек. Когда жарко, за мороженым, за напитками часто заглядывают. Мне нравится и с людьми общаться, и товар красиво выложить, и документацию аккуратно вести. Стараюсь поддерживать разнообразный ассортимент, чтобы посетители пришли, а у меня в буфете все есть. Некоторые даже говорят: «Ты нас балуешь! Мы в дверь скоро не влезем», – улыбается Екатерина Леонидовна. – У нас большой выбор приготовленной в столовой продукции и сопутствующих товаров: печенье, конфеты, мороженое, напитки, чай, кофе. И цены порой ниже, чем в городе.
Выходные и отпуск Екатерина Михолап с удовольствием проводит на даче, где в изобилии разводит гладиолусы, розы, лилии и занимается огородом.
Галина Владимировна Полозняк, директор предприятия общественного питания филиала ОАО «ФанДОК».
Пятнадцатилетней девчонкой судьба привела ее в техникум советской торговли в Минске: без вступительных экзаменов Галина попала на последнее свободное место на факультете общественного питания. В 1980 году приехала на первое рабочее место в Бобруйск – на завод им. Ленина. В ноябре 1987-го стала работать в столовой на «ФанДОКе», где прошла все «ступенечки» от повара до директора. Галина Владимировна досконально знает любые нюансы производственного процесса, и теперь под ее уверенным руководством столовая и 5 буфетов предприятия, в которых трудится дружный коллектив из 28 человек.
Найти поставщиков и производителей сырья, сопоставить коммерческие предложения и заключить договоры, решить хозяйственные вопросы и быть в курсе новых нормативных документов – круг обязанностей директора велик.
– Работа сложная, душой за нее болеешь, стараешься ответственно подходить к каждому вопросу. Нравится общение с людьми, когда на производстве разрабатываешь что-то новенькое, вносишь корректировки в процесс, когда работники заинтересованы в том, чтобы все хорошо сделать, – рассказывает Галина Полозняк. – Часто слышим благодарные слова от посетителей столовой, и после проведенных мероприятий искренне говорят «спасибо». Караваи у нас очень вкусные заказывают, пирожные наши пользуются популярностью в городе, ведь мы готовим по старым советским рецептам без добавок и консервантов, кондитерская продукция и выпечка на натуральных продуктах. Нравится людям приносить удовольствие своей работой.
Галина Владимировна – востребованная бабушка: много времени и внимания уделяет 5 внучатам. А когда остается свободная минутка, занимается цветоводством, вышивает и любит читать.
Людмила Николаевна Жук, заместитель начальника службы розничной торговли торгового центра «Корона».
Ответственность, добросовестность и дисциплинированность – качества, которые помогают Людмиле Жук быть примером в работе для многочисленных сотрудников службы розничной торговли гипермаркета. Она занимается организационными вопросами, работает с персоналом и контролирует весь процесс: от приемки товара до выкладки его на полки. Людмила Николаевна наблюдает, чтобы все продавцы были на рабочих местах, чтобы вовремя приняли машину с товаром, обработали накладные, распечатали ценники, чтобы в торговом зале на полках и витринах был полный порядок.
Людмила с детства любила играть в продавца, поэтому после школы без долгих раздумий выбрала эту профессию и окончила торговое училище №226. Набравшись практического опыта в разных торговых объектах, с открытием «Короны» подала анкету «специалистом по приемке товара» и через несколько лет «доросла» до заместителя начальника. Больше всего ее привлекает в работе общение с людьми, нравится привносить что-то новое.
– Бывает, в другом торговом центре находишь интересный товар, которого у нас нет, тогда выходим с предложением коммерческому отделу, чтобы его заказать и приобрести. У нас гипермаркет, поэтому мы должны держать покупателя ассортиментом и качеством обслуживания. Наши продавцы доброжелательные и приветливые, – говорит Людмила Николаевна. – К пожеланиям и предложениям наших покупателей обязательно прислушиваемся, всегда идем с ними на контакт.
Свободное время Людмила Жук проводит с семьей, занимается домашними делами и любит путешествовать.
Марина Михайловна Рассоха, пекарь заготовочного цеха ОАО «Заднепровье», магазин «Радиус» №7.
Приятно с самого утра купить к чаю багет с хрустящей корочкой или нежный круассан. Чтобы к открытию магазина на полках появилась свежайшая выпечка, пекари всегда трудятся в ночную смену. Поэтому рабочий день у Марины Михайловны начинается в 19.30. До утра надо успеть замесить дрожжевое тесто, сформировать несколько видов изделий, отправить их в печь и следить, чтобы батоны, багеты, круассаны, булочки и другая сдоба вышли пышными и хорошо пропеклись.
– Мне нравится работать с тестом, делать свежую выпечку – она такая ароматная и красивая. Больше всего интересно выпекать булочки с разными начинками. Периодически пробуем готовить изделия по новым рецептам. По городу от покупателей слышим, что у нас очень вкусные батоны и булочки, кстати, без всяких добавок, – рассказывает Марина Рассоха. – Я люблю свою работу и людей, с которыми работаю, у нас очень хороший коллектив.
В торговом училище Марина Михайловна получила профессию повара-кондитера, поначалу работала в кафе «Аленушка». И вот уже 15 лет добросовестно трудится пекарем в ОАО «Заднепровье». Дома, как признается, выпечкой занимается нечасто. Зато если в Интернете попадаются интересные рецепты, балует семью затейливыми блюдами. В свободное время предпочитает гулять по городу и в парке, отдыхать на озере, любит путешествовать. Запомнились экскурсии, когда ездили вместе с коллегами в Полоцк, на выставку старинных самоваров. «Очень красиво у нас в Беларуси, есть такие места, о которых я даже не знала», – говорит Марина Рассоха. Значит, впереди ждет еще много открытий.
Успехи в цифрах
Сегодня торговое обслуживание населения Бобруйска осуществляется через 2916 объектов розничной торговли с торговой площадью 160,8 тыс. кв. метров (из них 1215 магазинов, 460 павильонов, 264 киоска). Услуги общественного питания предоставляют 262 объекта на 14,4 тыс. посадочных мест. На территории города функционируют 5 рынков и 35 торговых центров. На 1 июля количество Интернет-магазинов составило 225 (более 72 процентов из них принадлежат индивидуальным предпринимателям). В этом году организовано и проведено 54 ярмарки, 259 выставок-продаж.
За 2022 год в Бобруйске открыто два объекта общественного питания – рестораны «Базилик» на 49 посадочных мест (ул. Интернациональная, 12) и Hesburger на 50 посадочных мест (ул. Минская, 8), а также два торговых объекта – дискаунтеры «Маяк» с торговой площадью 536,3 кв. метра (ул. Ковзана, 62) и «Светофор» с торговой площадью 970,4 кв. метра (ул. Орджоникидзе, 155а).
По итогам работы за январь-июнь объем розничного товарооборота через все каналы реализации составил 607,1 млн рублей, или 101 процент в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года.