Приносить людям радость. В Бобруйске сегодня 2916 объектов розничной торговли

Екатерина Леонидовна Михолап, продавец буфета-столовой ОАО «Бобруй­ский завод ТДиА».

Ей с детства нравилась профессия продавца, поэтому после школы в 1990 году пошла в училище №215 в Каменке. После учебы девушка устроилась в горпищеторг в Бобруйске, получила опыт работы в нескольких торговых объектах и, придя в заводской буфет, осталась здесь надолго.

С утра Екатерина Михолап привычно наводит порядок на рабочем месте, выставляет товар на витрину. В течение дня рабочие предприятия забегают в буфет не только перекусить или основательно покушать в обеденный перерыв, но и любят поговорить «за жизнь» с приветливым продавцом, которая радушно встречает всех посетителей.

– Завод ведь – закрытая территория, поэтому всех своих знаю, за столько лет стали будто родные. В день проходит как минимум 200-250 человек. Когда жарко, за мороженым, за напитками часто заглядывают. Мне нравится и с людьми общаться, и товар красиво выложить, и документацию аккуратно вести. Стараюсь поддерживать разнообразный ассортимент, чтобы посетители пришли, а у меня в буфете все есть. Некоторые даже говорят: «Ты нас балуешь! Мы в дверь скоро не влезем», – улыбается Екатерина Леонидовна. – У нас большой выбор приготовленной в столовой продукции и сопутствующих товаров: печенье, конфеты, мороженое, напитки, чай, кофе. И цены порой ниже, чем в городе.

Выходные и отпуск Екатерина Михолап с удовольствием проводит на даче, где в изобилии разводит гладиолусы, розы, лилии и занимается огородом.