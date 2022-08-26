Примите участие в вокальном конкурсе «Пой, страна родная»
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10 сентября в 12.00 в ГУК «Парк культуры и отдыха города Бобруйска» состоится вокальный конкурс «Пой, страна родная».
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
11-17 лет,
18 лет и старше.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября по адресу улица Интернациональная, 45а. на электронную почту: pismo@bobrpark.by
Справки по телефону 73-15-15
С условиями проведения конкурса и формой заявки можно ознакомиться в положении
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