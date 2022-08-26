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Примите участие в вокальном конкурсе «Пой, страна родная»

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Примите участие в вокальном конкурсе «Пой, страна родная»

10 сентября в 12.00 в ГУК «Парк культуры и отдыха города Бобруйска» состоится вокальный конкурс «Пой, страна родная».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

11-17 лет,

18 лет и старше.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября по адресу улица Интернациональная, 45а. на электронную почту: pismo@bobrpark.by

Справки по телефону 73-15-15

С условиями проведения конкурса и формой заявки можно ознакомиться в положении

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