Примите участие в вокальном конкурсе «Пой, страна родная»

10 сентября в 12.00 в ГУК «Парк культуры и отдыха города Бобруйска» состоится вокальный конкурс «Пой, страна родная».

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

11-17 лет,

18 лет и старше.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября по адресу улица Интернациональная, 45а. на электронную почту: pismo@bobrpark.by

Справки по телефону 73-15-15

С условиями проведения конкурса и формой заявки можно ознакомиться в положении