Дорогие бобруйчане!

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, объединяют нас в самых лучших чувствах и ожиданиях.

Уходящий 2021 год был насыщен важными событиями.

Не взирая на трудности, мы не сложили руки, а приложили усилия к поиску новых решений в жизни, в работе, в бизнесе.

И все достижения уходящего года - неотъемлемая часть большой летописи Бобруйска.

Благодаря поддержке нашего Президента в микрорайоне «Молодежный» построена современная школа с бассейном.

В городе введены в строй жилые дома, закончено строительство нового детского сада с бассейном, совершенствуется медицинское обслуживание, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории, открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, обновился парк общественного транспорта.

Олимпийские и параолимпийские игры в Токио подтвердили, как огромны спортивные возможности города, как велика энергия наших земляков.

Имена Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской, Игоря Бокого вписаны в историю мирового спорта.

Радует своими успехами и молодое поколение. Стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся стали 17 школьников.

Дорогие бобруйчане!

У нас много планов на будущее и всё будет возможно, если мы будем едины, будем вместе!

Уверен, что Бобруйск, в котором живут трудолюбивые, отзывчивые, сильные духом и преданные своей малой родине люди, достигнет успехов в решении самых сложных задач.

Дорогие друзья!

Пусть вместе с праздничными огнями новогодней елки в каждый дом войдут мир и благополучие, счастье и согласие, вера и надежда.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, дарит вам чувство гордости – гордости за себя, за своих близких, за наш Бобруйск и Республику Беларусь!

Здоровья, радости и успехов вам в новом, наступающем, 2022 году!

С праздником, бобруйчане!