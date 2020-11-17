Применение Единого квалификационного справочника должностей служащих и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих

В любой организации независимо от ее организационно-правовой формы обязательны к применению квалификационные справочники: Единый квалификационный справочник должностей служащих (далее – ЕКСД) и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) (согласно части 2 пункта 1 Общих положений ЕКСД, части 2 пункта 1 Общих положений ЕТКС).

ЕКСД используется в отношении служащих, т.е. работников, которые работают в должностях, а ЕТКС – в отношении рабочих, т.е. тех работников, которые трудятся по профессиям.

ЕКСД используют:

- для определения наименований должностей служащих;

- определения их трудовых функций;

- разработки должностных инструкций.

ЕТКС применяется в целях:

- тарификации труда;

- определения наименования профессии рабочего;

- присвоения рабочим разряда;

- разработки рабочих инструкций.

ЕКСД и ЕТКС включают в себя выпуски, которыми установлены соответствующие коды и наименования.

В выпусках ЕКСД содержатся квалификационные характеристики (далее – КХ) должностей служащих, сгруппированные по видам экономической деятельности. В выпусках ЕТКС – тарифно-квалификационные (квалификационные) характеристики работ и профессий рабочих (далее – ТКХ), собранные в разделы по видам производств и работ независимо от вида экономической деятельности.

Структура каждого выпуска ЕКСД построена в соответствии с установленной классификацией служащих по категориям. То есть, практически любой выпуск ЕКСД состоит из разделов:

- руководители;

- специалисты;

- другие служащие.

В этих разделах для должностей содержатся КХ, каждая из которых имеет три раздела:

1) "Должностные обязанности". В нем устанавливаются основные, наиболее характерные для конкретной должности трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично служащему, занимающему данную должность. В соответствии с этим разделом разрабатывают должностные инструкции;

2) "Должен знать", где содержатся основные требования, предъявляемые к служащему в отношении специальных знаний, а также знаний нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые служащий должен применять при выполнении должностных обязанностей;

3) "Квалификационные требования". В нем предусматривается уровень образования, при необходимости - профиль (направление) образования, специальность, рекомендуемые требования к стажу работы и т.д.

Структура выпусков ЕТКС включает в себя:

1) ТКХ профессий рабочих по разрядам. ТКХ, как правило, состоят из трех разделов:

- "Характеристика работ". В нем содержится описание основных, наиболее часто встречающихся работ.

Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются в организациях технологическими картами, рабочими инструкциями и другими документами;

- "Должен знать". Здесь излагаются основные требования к квалификации рабочего, необходимые для качественного выполнения работ: знание свойств предметов труда, технологических и конструктивных особенностей орудий труда, последовательности ведения технологического процесса, технической и технологической документации и т.д.

- "Примеры работ", где содержится перечень работ, наиболее типичных для данной профессии и данного разряда. Зачастую этот перечень не исчерпывающий. Указанного раздела в ТКХ может не быть, если описание выполняемых работ в первом разделе изложено достаточно полно.

ТКХ более высоких разрядов не повторяют описание работ, требования к знаниям рабочих и примеры работ, содержащиеся в характеристиках более низких разрядов той же профессии. Ведь рабочий более высокой квалификации кроме работ, перечисленных в ТКХ с учетом присвоенного ему разряда, должен обладать знаниями, навыками и умением выполнять работы, предусмотренные ТКХ рабочих более низкой квалификации этой же профессии;

2) два перечня: один с наименованиями профессий, предусмотренных действующим ЕТКС, с указанием их наименований по ранее действовавшим выпускам ЕТКС, а второй, наоборот, с наименованиями профессий, которые содержались в прошлых выпусках ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которых они содержатся сейчас.

Отдельные выпуски ЕКСД и ЕТКС содержат вводную часть. В ней отражаются к примеру, особенности применения конкретного выпуска, профстандарты.

Профстандарт – характеристика содержания трудовых функций и требования к квалификации работников, необходимой для их выполнения. Наниматели вправе самостоятельно выбирать, чем руководствоваться: КХ (ТКХ) либо профстандартами, содержащимися в квалификационных справочниках (части 5 и 6 пункта 3 Общих положений ЕКСД, части 3 и 4 пункта 5 Общих положений ЕТКС).

Главный государственный инспектор Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь О. А. Смирнов