Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70%

Применение антиковидной иммунной плазмы в комплексном лечении пациентов с инфекцией COVID-19 показало эффективность 70%, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Комплексное лечение пациентов с инфекцией COVID-19 с применением плазмы иммунной анти-COVID-19 привело к положительной динамике течения заболевания у 70% пациентов, что свидетельствует о высокой эффективности предложенного метода", - отметили в пресс-службе.

С момента организации заготовки иммунной антиковидной плазмы число доноров превысило 3,5 тыс., а процедур донации - 5,1 тыс. Заготовлено более 2,5 тыс. л переработанной плазмы. Количество реципиентов составило более 3 тыс.

Мероприятия по заготовке иммунной анти-COVID-19 плазмы национальной службой крови начались еще до появления первого случая ковид-инфекции в Беларуси. Сегодня списки потенциальных доноров высылаются медучреждениями в организации переливания крови. При согласии и отсутствии противопоказаний донор проходит углубленный медицинский осмотр, включая исследования на титр антител к SARS-COV-2.

Для повышения эффективности клинического применения иммунной анти-COVID-19 плазмы по поручению Минздрава организована разработка и изготовление опытно-промышленных серий инновационного лекарственного средства - специфического внутримышечного иммуноглобулина анти-COVID-19. Кроме этого, в ближайшее время планируется выпуск нового компонента крови - "Плазма иммунная анти-COVID-19 с удаленным криопреципитатом". Эта разработка позволит при сохранении иммунных свойств плазмы минимизировать побочные реакции для организма пациента.

Биотехнологические инновационные лекарственные средства и изделия медицинского назначения представлены РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий участникам VI Всебелорусского народного собрания на выставке "Разам - у будучыню" во Дворце Республики.