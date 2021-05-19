Приложением “Путешествую без COVID-19” уже воспользовались 200 тыс. граждан стран ЕАЭС

Мобильным приложением "Путешествую без COVID-19" уже воспользовались 200 тыс. граждан стран Евразийского экономического союза при пересечении границ внутри ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил Совету ЕЭК информацию о работе приложения "Путешествую без COVID-19", - сказала Ия Малкина. - Приложением уже пользуются 200 тыс. человек, за последний месяц работы результаты тестов получили 75 тыс. граждан. В настоящее время проект реализуют четыре страны - Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия, с 24 мая к ним присоединится Казахстан».

"Важный момент: персональные данные пользователей полностью защищены, трансграничной передачи этих данных не происходит", - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК состоялось в онлайн-формате. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко.