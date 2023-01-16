Приключение латышей в Беларуси. Прокуратура Бобруйска направила уголовное дело в суд

Речь пойдет об одной из схем работы телефонных мошенников.

Согласно материалам уголовного дела гражданке Латвии Ж. предложили подзаработать курьером. За 5 дней "работодатель" обещал 500€. В Риге Ж. получила билеты до Минска. По приезду в Минск Ж. встретил представитель "работодателя" и передал Ж. мобильный телефон, на который будут поступать в дальнейшем указания, денежные средства для оплаты такси до Бобруйска и проживания в одной из гостиниц нашего города.

В этот же день гости отметили приезд за "командировочные". На следующее утро Ж. в мессенджере «Telegram» поступили указания выехать на адрес забрать посылку. Все это время мошенники разговаривали с потерпевшим по телефону, убеждая его, что внучка, проживающая в Европе, попала в ДТП и требуются деньги для решения вопроса о прекращении уголовного дела и лечения пострадавших в ДТП.

Но карты не сложились. Курьер на указания отвечала с опозданием, заставляя изрядно переживать подельников. Прибыв на указанный адрес, курьер Ж. на злобу дня, перепутала подъезды в доме, таким образом, затянув драгоценное время. Потерпевший за это время, понял, что его обманывают, связался со внучкой, которая опровергла слова мошенников, с ней все в порядке и в ДТП не попадала. Тем самым позволив потерпевшему сообщить в милицию.

Курьера задержали. Последняя вину признала в полном объеме.

После изучения материалов дела в прокуратуре города пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий Ж. по ч.1 ст.14, ч.2 ст. 209 УК – покушение на мошенничество совершенное группой лиц.

Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ж. прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Помощник прокурора Бобруйска

Варанчук Е.В.