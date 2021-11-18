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COVID-19

Приказом Минздрава внесены изменения в протокол реабилитации пациентов, перенесших ковидную пневмонию

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Приказом Минздрава внесены изменения в протокол реабилитации пациентов, перенесших ковидную пневмонию
Минздрав внес изменения во Временный клинический протокол медицинской реабилитации пациентов с пневмонией, ассоциированной с инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В протоколе введены рекомендации по порядку выполнения лечебной физкультуры, в том числе дыхательной гимнастики. Специалистам предлагаются различные формы, методы и виды выполнения дыхательных упражнений на всех этапах проведения медицинской реабилитации. Речь идет как о проведении ранней стационарной медицинской реабилитации (в отделении реанимации и интенсивной терапии, стационарном отделении), так и на амбулаторном, в том числе домашнем этапе.
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