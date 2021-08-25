Прихожане храмов Бобруйска вернулись из паломнической поездки по святым местам области

Прихожане Николо — Софийского и других храмов города Бобруйска продолжают знакомиться со святынями и святыми местами Белой Руси. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

21 августа 2021 года состоялась поездка по Могилевской епархии — одной из старейших в Беларуси ( год основания 1632 ). Паломники посетили Свято — Успенский мужской монастырь ( дер. Пустынки ) — самый древний из известных на Могилевщине.

По преданию, обитель основал мстиславский князь Лугвений Симеон в 1380 году в благодарность за исцеление болезни глаз на святом источнике. Здесь же ему предстало видение лика Божией Матери — икона на липе, от которой исходил чудный свет. ( До 1918 года икона находилась на территории монастыря, а потом бесследно исчезла. В настоящее время чтимый список Пустынной иконы находится в Свято — Покровский церкви ).

Далее паломники посетили древний Мстиславль( первые упоминания в летописи — 1156 год ), известный своими старинными постройками и ценными святынями. Одной из таких святынь является церковь святого Александра Невского.

На этом месте когда-то существовала самая древняя церковь города — Афанасьевская, потом несколько перестраивающихся костелов, последний из которых сгорел в середине 19 века. В 1870 году здесь был возведен Александро-Невский кафедральный собор, который считается не только одним из самых высоких зданий в городе, но и одним из красивейших и относится к памятникам архитектуры.

Настоятель собора, протоиерей Вячеслав Ивашкевич, рассказал об его истории, о православной жизни города.

В настоящее время в соборе находятся несколько особо почитаемых святынь: это икона святого благоверного князя Александра Невского с частичкой мощей, иконы Божией Матери » Казанская » и » Иверская», которая являлась домовой иконой императора Николая II и была им подарена собору во время посещения Мстиславля.

Следующая остановка — храм- памятник в честь святых апостолов Петра и Павла в деревне Лесная Славгородского района. Он возведен в 1908 — 1912 годах на месте сражения русских войск со шведами во время Северной войны в 1708 году и объединяет в себе черты крепости и церкви. Своим внешним видом храм напоминает Спасскую башню Московского Кремля.

Внимание и помощь в деле создания мемориальной церкви в деревне Лесной оказал последний русский император Николай II. На территории комплекса установлен памятный знак: Орел, как символ России, топчет шведский флаг со сломанным древком.

Затем паломники посетили удивительную по красоте » Голубую криницу » — памятник природы республиканского значения, самый крупный из известных родников, по объему поступления подземных вод на поверхность земли, как в Беларуси , так и на Восточно — Европейской равнине.