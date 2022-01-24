Приходили в гости друзья друзей. После этого из квартиры пропали папины деньги

В начале января в Первомайский отдел милиции г.Бобруйска поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже денег из квартиры.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Потерпевший пояснил правоохранителям, что накануне вся семья, за исключением его 16-летней дочери, находилась на даче. По возвращении мужчина проверил коробку, в которой хранил валюту в шкафу в комнате дочери, и обнаружил, что стопка денег заметно уменьшилась: из нее исчезли около 1300 долларов США, остались только купюры номиналом 1 и 2 доллара.

Также потерпевший добавил, что за несколько недель до этого обнаружил пропажу 1300 евро, но сразу не стал заявлять в органы внутренних дел.

Учитывая, что дома накануне находилась только дочь-подросток, у потерпевшего возникли определенные подозрения. Изначально дочь утверждала, что к ней никто не приходил, однако ее мобильный телефон говорил об обратном: в нем имелись фото и видео вечеринки в квартире потерпевшего, на которой присутствовали как друзья дочери, так и наглядно знакомые ей друзья друзей.

В ходе осмотра квартиры потерпевшего специалист на двери в комнате дочери выявил и изъял след ладони. При проверке данного следа в Государственном комитете судебных экспертиз установлено совпадение с 17-летним жителем г.Бобруйска, который нигде не учится и не работает.

Сотрудниками милиции указанный молодой человек, а также ещё двое гостей прошедшей вечеринки – 16 и 18-летний жители г.Бобруйска – задержаны.

По данному факту Бобруйским межрайонном отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Ирина Рачковская, главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области