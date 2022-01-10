Приглашаем посетить сказку накануне «старого» Нового года

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» и образцовый театральный коллектив «На Бис!» приглашает всех желающих посетить новогодний мюзикл «Двенадцать месяцев».

В новогоднем мюзикле «Двенадцать месяцев» звучит прекрасная музыка, а оригинальная игра юных артистов подарит радость как юным, так и взрослым зрителям.

Открывается занавес и полный волшебного очарования заснеженный лес предстает перед зрителями…. В лесу у костра бедная девочка встречает 12 братьев-месяцев, которые помогают ей в трудную минуту.

Премьера новогоднего мюзикла «Двенадцать месяцев» состоится 13 января в 18.00 и 22 января в 12.00 на сцене учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»