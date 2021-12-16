Приглашаем на зимний период в отделение круглосуточного пребывания

Как правило, в зимний период количество возгораний в частном секторе значительно увеличивается. И это не удивительно, ведь невнимательность, забывчивость пожилых людей, обусловленная особенностями их психофизического состояния ввиду преклонного возраста, способна привести к пожару даже при банальной растопке печи.

Возможность избежать трагедии – жизнеустройство одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан в отделение круглосуточного пребывания УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска». Здесь Вам временно либо постоянно предоставят место для проживания, пятиразовое питание, организуют Ваш досуг в различных кружках.

По вопросам устройства в отделение необходимо обратиться по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, д.267, либо по телефону 73-70-48.